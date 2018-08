Les Belges à l’étranger – Dedryck Boyata offre la victoire au Celtic face à Hamilton

Le Celtic Glasgow s’est imposé sur la plus petite des marges à domicile face à Hamilton (1-0) dimanche lors de la troisième journée du championnat d’Écosse. Dedryck Boyata (63) a inscrit l’unique but de la rencontre. Annoncé sur le départ depuis quelques semaines, Dedryck Boyata a été titularisé pour la première fois de la saison dans les rangs du Celtic Glasgow. Le Diable Rouge s’est directement illustré en inscrivant le seul but du match en seconde période (63).

Avec cette victoire, le Celtic Glasgow (6 points) occupe la deuxième place du classement derrière Hearts qui réalise le sans-faute en ce début de championnat. Les troupes de Brendan Rodgers tenteront de se qualifier jeudi à domicile pour les poules de l’Europa League après avoir obtenu un match nul sur la pelouse des Lituaniens de Suduva. Suivra ensuite dimanche prochain le « Old Firm » face aux Rangers, quatrième du classement actuellement avec cinq points.

Source: Belga