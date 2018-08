Le Belge Marvin Vanluchène sacré champion du monde de side-cars

Le Belge Marvin Vanluchène et son partenaire néerlandais Ben Van den Bogaart sont devenus champions du monde de side-cars cross, dimanche, sur le circuit de Roggenburg en Suisse. Marvin Vanluchène et Ben Van den Bogaart ont remporté le Grand Prix de Suisse, 11e et avant-dernière manche du championnat du monde, devant les Français Valentin Giraud et Johnny Badaire et les Néerlandais Julian Veldman et Glenn Janssens. Le Néerlandais Koen Hermans et le Français Nicolas Musset ont pris la 4e place.

Au classement, Marvin Vanluchène et Ben Van den Bogaart comptent 469 points et ne peuvent plus être rejoints alors qu’il reste une épreuve à disputer, le 2 septembre à Vesoul, en France. Hermans-Musset sont 2e avec 401 points.

Source: Belga