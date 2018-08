Ils rouent de coups le client d’un bar qui tentait de calmer les esprits

Trois personnes ont été privées de liberté dimanche en journée et seront présentés au magistrat de garde, lundi, à la suite d’une violente agression survenue dans un établissement Horeca d’Ans dimanche vers 2 heures du matin, a indiqué le parquet de Liège. Un homme de 32 ans et deux sœurs, âgées de 34 et 46 ans, se sont rendus dans un café de la Nationale 3 d’Ans peu avant 2h00. Malgré leur état d’ébriété, ils ont été servis. Leur arrivée a coïncidé avec une altercation et un des clients s’est interposé et a voulu calmer les esprits.

Il a été roué de coups de pied et de poing par le trentenaire soutenu par sa compagne et sa sœur. Il a fallu l’intervention d’un tiers pour sortir la victime, presque inconsciente, du café. Elle a été conduite dans un état préoccupant à la Citadelle de Liège où on a découvert un hématome sous-dural. Elle est en observation pour trois jours encore et ses jours sont considérés comme en danger.

C’est grâce au témoignage de la victime et à l’analyse des caméras de vidéo-surveillance que le trio a pu être interpellé.

Source: Belga