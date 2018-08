Gitte Haenen (T63) enlève la médaille de bronze sur 100 m

Dimanche, lors de la dernière journée des championnats d’Europe de para-athlétisme de Berlin, Gitte Haenen a remporté la médaille de bronze dans la finale du 100 mètres (catégorie T63). Dotée d’une prothèse à la jambe gauche, elle a terminé troisième (sur cinq participantes) en 16.07, à peine un centième au-dessus de son record personnel. La victoire a été enlevée par l’Italienne Martina Caironi en 14.91, nouveau record des championnats. Sa compatriote Monica Graziana Contrafatto a remporté la médaille d’argent en 15.61. Haenen, 32 ans, avait déjà décroché une médaille de bronze au saut en longueur avec un saut à 4m30.

Bjorn Nelen a terminé huitième et dernier dans la finale du 100 m (catégorie T64, prothèse de jambe). Il a franchi la ligne en 15.03. L’Allemand Felix Streng a remporté la médaille d’or en 11.23, record des championnats.

Le bilan de la Belgique est désormais de six médailles à Berlin : après les deux en or de Peter Genyn sur 100 et 200 mètres (T51) et celles en argent de Gitte Haenen (T63) au saut en longueur et de Quentin Desclefs (F35) au lancer du poids; et celles en bronze de Joyce Lefevre (T34) et de Gitte Haenen (T63) sur 100 m.

