F1 – Vettel, vainqueur à Spa-Franchorchamps: « Continuer à nous battre »

« Nous devons continuer à nous battre pour être toujours à la hauteur », a affirmé l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), vainqueur du GP de Belgique dimanche, succès qui lui permet de revenir à 17 points au classement du leader, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 2e à Spa. « J’ai eu un bon départ et je ne suis pas sûr que Lewis m’ait vu. Il m’a poussé assez loin vers la gauche, mais je savais que ma chance serait plus tard. Je pense que j’ai bien manœuvré », a expliqué l’Allemand, désormais seul 3e au nombre de victoires (52), devant Alain Prost mais derrière Michael Schumacher et Hamilton.

« L’année dernière, j’étais toujours un peu court quand j’essayais de le doubler. Il semble que ce soit mieux cette année », a ajouté Vettel avant d’aborder les performances de sa Ferrari par rapport à la saison 2017.

« J’espère que nous avons plus de puissance. C’est pour cela que nous travaillons. Si c’est le cas, bravo à nos ingénieurs. Ils ont fait des progrès, surtout au cours des deux dernières années. C’est une bonne nouvelle…. Je pense que l’année dernière, nous n’avions aucune chance ici, quel que soit nos choix aérodynamiques. C’est bon de voir que nous faisons des progrès ».

Fort de son 5e succès de la saison, l’Allemand ne compte pas baisser sa garde pour les huit derniers rendez-vous de la saison. « C’est une grande victoire pour toute l’équipe et j’espère que ce sera la même chose à Monza, mais nous devons continuer à nous battre pour être toujours à la hauteur ».

