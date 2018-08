F1 – Vandoorne, 15e à Spa: « Pour être honnête, la course a été un peu ennuyante »

Stoffel Vandoorne, parti de la 20e et dernière place sur la ligne de départ, a terminé 15e et dernier du Grand Prix de Belgique de Formule 1, 13e des 21 manches du championnat du monde 2018. « Le GP a été plutôt ennuyant pour être honnête », a lancé le pilote McLaren après la course. « J’ai été seul durant toute la course. » « L’accident dans le premier tour est malheureux mais personne n’en est sorti blessé et c’est le principal », a ajouté le Courtraisien. Dans l’épingle de la Source, premier virage du circuit spadois, Nico Hulkenberg (Renault) a heurté Fernando Alonso par l’arrière, la McLaren de l’Espagnol volant sur la Sauber du Monégasque Charles Leclerc. Les trois pilotes ont été contraints à l’abandon sans même avoir pu franchir un virage.

« Nous avons tenté de faire quelque chose d’un peu différent en ce qui concerne la stratégie des pneumatiques en s’arrêtant durant la sortie de la safety car. Malheureusement, cela n’a pas payé. Je pense que la course, de manière générale, était un peu monotone pour tout le monde. Il n’y pas eu beaucoup de dépassements et pour nous, il n’y a pas eu de miracle. »

« Quoi que nous fassions, il n’y avait pas grand chose à faire. Notre rythme n’était pas bon et nous étions loin d’être rapides. La seule chance que nous avions d’obtenir un résultat était de tenter quelque chose de complètement différent mais cela n’a pas fonctionné », a ponctué Vandoorne.

Après avoir marqué 8 points à l’issue des quatre premiers Grands Prix (9e en Australie, 8e au Qatar et 9e en Azerbaïdjan), Stoffel Vandoorne n’a plus inscrit de points cette saison.

Source: Belga