F1 – Sebastian Vettel s’impose à Spa-Francorchamps devant Lewis Hamilton, Vandoorne 15e

Sebastian Vettel (Ferrari) a inscrit son nom au palmarès du GP de Belgique, 13e étape de la saison 2018 de Formule 1, dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps. L’Allemand a devancé le champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Stoffel Vandoorne (McLaren), parti de la 20e et dernière position, a terminé 15e et dernier de la course. L’épingle de la Source, premier virage du circuit peu après le départ, a été le théâtre du premier fait de course. L’Allemand Nico Hulkenberg (Renault) a heurté Fernando Alonso par l’arrière et la McLaren de l’Espagnol a volé sur la Sauber du Monégasque Charles Leclerc. Les trois pilotes ont été contraints à l’abandon sans même avoir pu franchir un virage.

Une fois la safety car rentrée aux stands, Vettel a gardé l’avantage sur Hamilton, profitant de la supériorité de sa Ferrari dans ces conditions sèches. Verstappen, parti de la septième place, a rapidement pris l’avantage sur les deux Racing Point Force India-Mercedes d’Estaban Ocon et Sergio Pérez pour s’emparer de la 3e place finale.

Le Finlandais Valterri Bottas (Mercedes), pénalisé sur la ligne de départ après avoir changé son moteur, a terminé à la quatrième place. A noter que son compatriote Kimi Räikkönen (Ferrari) a connu un problème à l’aileron arrière et a dû abandonner.

Au classement général, Vettel, dont c’est la 52e victoire en carrière, revient à 17 points de Lewis Hamilton. A noter que c’est également le premier succès de Ferrari à Spa depuis 2009.

Le GP d’Italie, 14e rendez-vous du championnat, se déroulera sur le circuit de Monza le 2 septembre.

