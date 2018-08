Euro de cyclisme sur piste juniors et espoirs – L’or pour Degrendele et Wernimont/Van Den Bossche et l’argent pour Boussaer/Hesters

L’espoir féminin Nicky Degrendele a décroché la médaille d’or en keirin dimanche à l’occasion du dernier jour de l’Euro de cyclisme sur piste juniors (U19) et espoirs (U23) à Aigle, en Suisse. Bryan Boussaer et Jules Hesters ont pris l’argent dans la course par équipes. En juniors, Nicolas Wernimont et Fabio Van Den Bossche ont conservé leur titre européen sur la spécialité. Championne du monde en keirin chez les séniors, Degrendele a décroché une deuxième médaille après celle de bronze en sprint. Elle a devancé la Néerlandaise Steffie van der Peet et le Polonaise Aleksandra Tolomanow.

Chez les espoirs masculins, Boussaer et Hesters ont été devancés par les Britanniques Walls/Hayter. Les Suisses Selenati/Rügg ont pris la troisième place. Hesters avait auparavant arraché la médaille d’or dans la course par élimination.

Chez les juniors, Wernimont et Van Den Bossche étaient les grands favoris de la course par équipes et ils n’ont pas failli. Ils ont battu les Allemands Dik/Weispfennig et les Polonais Papierski/Prokopyszyn.

Avec 13 médailles (6 or, 4 argent et 3 bronze), la Belgique se place en troisième position au tableau des médailles derrière l’Italie et la Russie.

Source: Belga