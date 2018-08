Décès du sénateur américain John McCain – Réactions américaines et internationales à la mort du sénateur John McCain

Après le décès du sénateur américain John McCain, samedi, les hommages ont afflué de dirigeants ou anciens dirigeants des Etats-Unis et dans le monde entier. En voici une sélection. – Présidents américains

Donald Trump:

« Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos coeurs et nos prières sont avec vous! »

Barack Obama:

« Nous partagions, malgré nos différences, une fidélité à quelque chose de plus élevé: les idéaux pour lesquels des générations entières d’Américains et d’immigrés se sont battus et se sont sacrifiés ».

Bill et Hillary Clinton:

« Le sénateur McCain pensait que chaque citoyen avait la responsabilité d’utiliser les libertés offertes par la Constitution. De son service héroïque dans la Navy à ses 35 années au Congrès, il a vécu chaque jour selon ce principe ».

George W. Bush:

« Certaines vies sont si fertiles qu’il est difficile d’imaginer qu’elles puissent prendre fin. Certaines voix si fortes, qu’il est dur de penser qu’elles s’éteignent. John McCain était un homme de conviction, et un patriote au plus haut degré ».

George H.W. Bush:

« Peu ont sacrifié autant, ou contribué autant au bien-être de ses compatriotes, et à celui des amoureux de la liberté dans le monde ».

Jimmy Carter:

« Les Américains resteront à jamais reconnaissants de son héroïsme militaire et de son intégrité implacable en tant que sénateur des Etats-Unis ».

– Dirigeants étrangers

Angela Merkel, chancelière allemande:

« Le sénateur McCain était l’une des plus grandes figures politiques de notre époque et le défenseur infatigable d’une alliance transatlantique forte ».

Emmanuel Macron, président français, dans un tweet en anglais:

« John McCain était un véritable héros américain. Il s’est dévoué à son pays. Sa voix manquera ».

Theresa May, Première ministre britannique:

« John McCain était un grand homme d’Etat, qui incarnait l’idée de service altruiste. C’était un honneur de le considérer comme un ami du Royaume-Uni ».

Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien:

« Son soutien d’Israël n’a jamais faibli. Il était ancré par sa foi en la démocratie et la liberté ».

