Coupe du monde (dames) – Un second succès face à la Grèce pour les Belgian Cats (86-72) en préparation

La Belgique s’est imposée une seconde fois 86-72 (mi-temps: 34-37) face à la Grèce en match de préparation pour la Coupe du monde de basket féminin (du 22 au 30 septembre) dimanche à la Garenne de Charleroi. Mieux en jambes, les Grecques ont poussé les Belges à mieux jouer pour redresser la situation après la reprise alors que la Grèce avait pris l’avantage.

Emmenées par le traditionnel trio Emma Meesseman (21 points, 7 rebonds), Julie Allemand (12 pts, 6 assists) et Kim Mestdagh (15 points, 6 rbds), les Belgian Cats ont pu aussi compter sur Antonia Delaere (11 pts).

Plus adroites à longue distance (11 paniers à trois points pour 4 la veille), les filles de Philip Mestdagh ont réussi un 28-13 dans le dernier quart temps pour l’emporter 86 à 72 au final.

Samedi, à Wevelgem, les Belgian Cats l’avaient emporté 68-63, face à ce même adversaire contre qui elles avaient conquis la 3e place de l’Euro l’an dernier à Prague dans le match pour la médaille de bronze.

Il s’agissait deux premières rencontres de préparation pour le groupe de Philip Mestdagh, privé ce week-end de Ann Wauters (genou) et Julie Vanloo (pied).

Les Belges disputent vendredi à Valence un tournoi à quatre avec l’Espagne, que la Belgique rencontre vendredi soir (21h00), la France et la Lettonie.

Les quatre dernières autres rencontres de préparation se joueront en Belgique face à la Turquie (le 7 septembre à Liège et le 8 septembre à Vilvorde – au lieu d’Anvers comme initialement prévu) puis contre l’Argentine (le 14 septembre à Natoye et le 16 septembre à Courtrai). Toutes ces équipes disputent aussi le Mondial fin septembre.

Les Belgian Cats sont versées dans la poule C à la Coupe du monde à Tenerife du 22 au 30 septembre avec l’Espagne, le Japon et Puerto Rico. C’est la première participation de la Belgique (hommes et dames confondus) à un championnat du monde seniors.

. Dimanche:

Belgique – Grèce 86-72

19-19/15-18/24-22/28-13

Belgique: 21/33 à 2 pts, 11/25 à 3pts, 11/13 LF, 34 rebonds (pour 23 à la Grèce), 16 assists, 13 pertes de balle, 12 fautes. K. Mestdagh 15 (3X3), Delaere 11 (1×3), Carpréaux 4, Resimont 2, Meesseman 21 (2X3, 7 rebonds), Linskens 2, H. Mestdagh 5 (1X3), Geldof, Grzesinski 2, Nauwelaers 5 (1X3), Raman 7 (2X3), Allemand 12 (1X3, 6 assists).

