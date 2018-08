Challenge Sels – Dupont s’impose malgré des soucis aux voies respiratoires

Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) a remporté sa première victoire de la saison dimanche au Challenge Sels à Merksem. « J’ai déjà récolté pas mal de places d’honneur cette saison mais pas de victoire jusqu’ici », a commenté Dupont. « Comme j’ai déjà fait des top 10 dans plusieurs courses du WorldTour, j’avais en principe beaucoup de chances de terminer sur le podium dans une catégorie 1.1. C’était une course difficile mais l’équipe a fait du bon travail. A la fin, CCC a un peu perturbé la situation mais nous sommes restés calmes. Sport Vlaanderen-Baloise s’est également mêlé au sprint. Je savais que je devais être bien placé avant le dernier virage. C’est pourquoi je suis parti de loin. »

Comme Guillaume Van Keirsbulck faisait partie de la longue échappée de la journée, Wanty-Groupe Gobert n’a pas dû collaborer en tête du peloton. « Grâce à cela, nous avons pu nous installer au cœur du peloton et laisser le travail aux autres équipes », a poursuivi Dupont. « Elles se sont occupées du regroupement et puis, j’ai pu parachever le travail. La première victoire est arrivée et la deuxième suit généralement rapidement. J’ai eu des problèmes de voies respiratoires cette semaine et j’ai dû subir un traitement antibiotique que j’ai stoppé aujourd’hui. J’espère que je serai complètement rétabli la semaine prochaine. Malgré ce traitement, j’ai réussi à montrer à nouveau mes jambes de sprinter. »

Source: Belga