Au moins 5.000 amateurs de bière ont participé à la 2e édition du BXLBeerFest

Les organisateurs du BXLBeerFest sont très satisfaits de la seconde édition de cet événement consacré aux brasseries indépendantes et bières artisanales qui se tenait ce week-end. « L’an dernier, nous avons attiré 3.500 visiteurs. Cette année, on a atteint au moins 5.000 visiteurs », se félicite Kevin Desmet, l’un des initiateurs du projet. « Avec le BXLBeerFest, on veut remettre Bruxelles sur le devant de la scène comme ville de la bière. Les grandes marques de bière connues sont présentes à tous les festivals en Belgique, mais il manquait un festival comme le nôtre. Et ce alors que les principales capitales ont déjà un festival sur le thème des bières artisanales », souligne Kevin Desmet.

Vingt-six brasseries belges étaient représentées ce week-end à Tour & Taxis. Ont également fait le déplacement des brasseries venues d’Italie, du Royaume-Uni, du Canada, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Espagne, de Pologne, du Danemark, de la Suède et de la Suisse.

Au total, nulle bière industrielle mais 60 brasseries et 350 bières différentes ont été mises à l’honneur. Une troisième édition suivra certainement l’an prochain. « Plusieurs brasseurs belges reviendront, mais nous allons complètement changer la liste des brasseries étrangères », précise M. Desmet.

Source: Belga