Le bikini léopard fait son grand retour

La saison a été marquée par une recrudescence des motifs félins, et tout particulièrement des bikinis imprimés léopard et panthère. Mannequins et icônes de mode en raffolent, et n’ont pas hésité à fouler le sable fin dans des modèles tous plus « wild » les uns que les autres.

De quoi faire grimper la température d’un cran sur leur lieu de villégiature. Inspirez-vous de Jasmine Tookes, Romee Strijd et Emily Ratajkowski pour porter le bikini léopard ou panthère avec style pour vos derniers jours de vacances.

Classique comme Jasmine Tookes

En vacances en Jamaïque, la top américaine Jasmine Tookes n’a pas résisté à la tendance du bikini léopard optant pour une forme classique, composée d’un haut à armatures et d’une culotte légèrement échancrée.

Sans aucun vêtement de plage pour contrebalancer ces motifs sauvages, la jeune femme porte simplement quelques accessoires, dont des bijoux et une paire de lunettes de soleil.

Coloré comme Romee Strijd

💛💛💛 A post shared by Romee Strijd (@romeestrijd) on Jul 24, 2018 at 8:38am PDT

Le mannequin néerlandais Romee Strijd se démarque avec un modèle deux-pièces singulier, mettant à l’honneur un imprimé léopard décliné dans des nuances de blanc, marron et noir, bien particulières, avec un contour jaune vibrant.

Une création plus colorée que ce que la mode propose habituellement, qui fait ressortir le teint hâlé de la top. Pour accessoiriser cette pièce balnéaire, la blonde longiligne a choisi un pendentif reprenant la forme du félin.

Sexy comme Emily Ratajkowski

✨home for a day✨ A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jul 15, 2018 at 4:18pm PDT

La sulfureuse top américaine Emily Ratajkowski n’a pas fini de combler ses abonnés de clichés tous plus sexy et sensuels les uns que les autres. L’égérie star de DKNY a elle aussi succombé à la tendance de l’imprimé léopard, arborant un maillot de bain deux-pièces format XXS sur une plage californienne.

La brune a plus précisément choisi un haut triangle décolleté, noué au niveau de la nuque et une culotte ultra échancrée. Le tout accessoirisé avec un simple chapeau de paille pour la touche bohème.