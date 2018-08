US Open – Elise Mertens entre en lice lundi contre Nara, « qui joue toujours bien à New York »

Elise Mertens (WTA 15) sera la première Belge à fouler les courts de Flushing Meadows lors de l’ouverture de l’US Open, lundi. La Limbourgeoise, 22 ans, sera même à pied d’œuvre dès 11h locales à New York. Elle y affrontera sur le court N.10 la petite Japonaise Kurumi Nara (WTA 98), 26 ans, 1,55 m, contre qui elle reste sur une victoire au tournoi de Hobart, début janvier, en route vers le premier de ses trois titres sur le circuit cette année. « Nara est une joueuse expérimentée, qui joue toujours bien à New York, comme en témoigne son accession au troisième tour l’an dernier (NdlR : elle avait battu la Russe Kuznetsova avant de s’incliner contre la Tchèque Safarova) », a confié la N.1 belge. « Sur le papier, cela paraît un tirage au sort facile, mais ce n’est certainement pas le cas. Je vais encore bien analyser ce match à Hobart, histoire d’éviter toute mauvaise surprise. Et je sais que je vais devoir bien jouer si je veux gagner ».

Elise Mertens n’a pas encore remporté le moindre de match dans le tableau final à l’US Open. En 2016, à sa première participation, elle s’était inclinée contre Garbine Muguruza. Et l’an dernier, elle avait subi la loi de l’Américaine Madison Keys, qui s’était hissée jusqu’en finale. Fort de son nouveau statut – Top 20, demi-finaliste à l’Australian Open, lauréate de trois tournois WTA en 2018 – la Limbourgeoise peut toutefois clairement ambitionner de se distinguer à New York.

« Sur base de mon classement, atteindre la deuxième semaine est un objectif logique », poursuit-elle. « Mais une levée du Grand Chelem est un tournoi particulier. Tout le monde a envie de briller. Je me focalise sur moi et sur mon jeu et je vais prendre les choses match par match. J’ai bien joué ces dernières semaines (NdlR : demi-finale à San José, quart de finale à Montréal et Cincinnati) et j’espère réussir à continuer sur ma lancée. Alors, beaucoup de choses pourront être possibles ».

