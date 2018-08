US Open – David Goffin opposé au 1er tour au qualifié italien Federico Gaio

David Goffin (ATP 10) sera opposé à l’Italien Federico Gaio (ATP 241) au premier tour de l’US Open de tennis, le 4e et dernier tournoi du grand chelem de la saison. Il s’agira d’un premier match entre eux. Gaio, 26 ans, a assuré sa place dans le tableau final vendredi en éliminant difficilement au 3e et dernier tour des qualifications l’Argentin Marco Trungelliti (ATP 142) 6-7 (4/7), 6-3 et 7-6 (7/4).

En cas de succès, Goffin sera opposé au 2e tour à l’Américain MacKenzie McDonald (ATP 79) ou au Néerlandais Robin Haase (ATP 48).

Le Liégeois de 27 ans est le seul joueur belge présent cette année dans le tableau final de Flushing Meadows.

Ruben Bemelmans (ATP 129) a été battu au 3e tour des qualifications. Il figure au 3e rang des joueurs les mieux classés pour être repris en tant que ‘lucky loser’ derrière le Canadien Peter Polansky (ATP 110) et l’Italien Lorenzo Sonego (ATP 113).

Quatre joueuses belges Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens et Yanina Wickmayer sont présentes dans le tableau du simple dames.

Source: Belga