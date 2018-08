Tour d’Espagne – Rohan Dennis: « Gagner cette étape de la Vuelta, c’est quelque chose de particulier »

Rohan Dennis est le premier maillot rouge de la Vuelta 2018. L’Australien de BMC a remporté samedi la 1e étape du Tour d’Espagne, un contre-la-montre individuel de 8 km à Malaga, s’imposant en 9:36. Il devance de 6 secondes le e Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) et de 7 secondes Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). « Kwiatkowski m’a mis beaucoup de pression », a déclaré Rohan Dennis après la course. « Honnêtement, j’espérais que les temps soient un peu lents, pour avoir moins de stress en partant. Mais au final, tu ne peux pas faire ce que tu ne peux pas faire. J’ai simplement tout donné en espérant m’imposer. Je savais que, en gros, la course était finie au sommet de l’ascension. Ensuite, tu ne peux pas perdre plus d’une ou deux secondes. Je pensais simplement à gagner cette étape de la Vuelta, c’est quelque chose de particulier, surtout après ce qui m’est arrivé sur le Giro. C’est bon de remporter à nouveau la première étape, surtout qu’il aurait été très dur de prendre le maillot rouge après cette étape. Kwiatkowski vole en ce moment et il pourrait bien prendre le maillot demain ».

C’est la deuxième fois que Dennis porte le maillot rouge, qu’il avait déjà endossé une journée sur la Vuelta 2017 après la victoire de sa formation BMC dans le contre-la-montre par équipes inaugural à Nîmes, en France. Mais à titre individuel, c’est sa première victoire d’étape sur le Tour d’Espagne.

Dennis, maillot rose au Giro cette année, entre ainsi dans le cercle des coureurs ayant levé les bras sur les trois Grands Tours.

Source: Belga