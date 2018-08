Memorial Van Damme – Renaud Lavillenie remporte l’Urban Memorial d’Anvers

Le Français Renaud Lavillenie a remporté samedi l’Urban Memorial Van Damme, concours de saut à la perche en ville organisé à Anvers en marge du Memorial Van Damme. Le recordman du monde s’est imposé avec un saut à 5m73 dans des conditions venteuses.

Le recordman de Belgique Arnaud Art a pris la 2e place en franchissant 5m53. L’Italien Claudi Stecchi (5m38) complète le podium.

L’AG Urban Mémorial Van Damme Series offre de l’athlétisme de haut niveau dans des lieux insolites des plus grandes villes du pays. A Anvers, le concours de la perche s’est déroulé aux abords du MAS (Museum aan de Stroom). Le sautoir (et la piste d’élan) étaient édifiés sur l’eau du dock Bonaparte.

« Trés content du résultat et de gagner vue les conditions de vent très difficiles. Mais superbe expérience de sauter dans un cadre comme celui la! », a tweeté Renaud Lavillenie après la compétition.

Le Memorial Van Damme, finale de la Ligue de diamant, aura lieu le 31 août au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le concours du saut à la perche y sera relevé, avec Lavillenie, Art, mais aussi le Suédois Armand Duplantis, récent champion d’Europe et star en devenir, l’Américain Sam Kendricks et le Russe Timur Morgunov.

Source: Belga