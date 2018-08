Les Belges à l’étranger – Premières minutes pour Mbenza avec Huddersfield

Huddersfield, avec Isaac Mbenza et Laurent Depoitre, a partagé l’enjeu 0-0 face à Cardiff samedi lors de la 3e journée de Premier League. Après deux lourds revers face à Chelsea (0-3) et Manchester City (6-1), Huddersfield avait l’occasion de prendre ses premiers points de la saison face au promu Cardiff. Réduits à dix après 63 minutes suite à l’exclusion de Hogg, les joueurs de David Wagner n’ont pas pu faire mieux qu’un partage 0-0 face aux Gallois et affichent donc un bilan d’un point sur neuf.

Isaac Mbenza, arrivé cet été en provenance de Montpellier, est monté au jeu à la 68e minute et a fait sa première apparition sous le maillot d’Huddersfield. Laurent Depoitre, de son côté, a joué les dix dernières minutes de la partie.

Plus tôt dans la journée, Manchester City et Vincent Kompany ont été contraints au partage 1-1 à Wolverhampton.

À 18h30, Liverpool, avec Mignolet sur le banc et Origi en tribunes, reçoit Brighton.

