Les Belges à l’étranger – Mönchengladbach et Thorgan Hazard ne manquent pas leur entrée en Bundesliga

Le Borussia Mönchengladbach s’est imposé 2-0 face au Bayer Leverkusen lors de la 1ère journée de Bundesliga samedi soir. Thorgan Hazard, qui a raté un penalty, a joué l’entièreté de la partie. Mönchengladbach a dû attendre la deuxième mi-temps avant de voir sa victoire se dessiner. En première période, Thorgan Hazard avait l’occasion de donner l’avance à ses couleurs mais manquait la transformation d’un penalty. C’est finalement Hoffman qui mettait Gladbach aux commandes depuis le point de penalty (55e). Quelques secondes plus tard, Johnson doublait la mise pour offrir un premier succès au Borussia. Thorgan Hazard a joué l’ensemble du match.

En Premier League, Liverpool s’est imposé sur le plus petit des écarts face à Brighton. Les Reds ont pu compter sur un but de l’inévitable Mohamed Salah (23e) pour prendre les trois points. Simon Mignolet est resté sur le banc pendant les 90 minutes tandis que Divock Origi ne figurait pas sur la feuille de match.

En Italie, Silvio Proto a vécu depuis le banc la défaite 2-0 de la Lazio sur le terrain de la Juventus. Pjanic (30e) et Mandzukic (75e) sur un assist de Cristiano Ronaldo ont inscrit les buts turinois. Aux Pays-Bas, Groningen, avec Kevin Begois sur le banc pendant tout le match, l’a emporté 0-1 sur le terrain de De Graafschap.

