Jupiler Pro League – Eupen s’impose à Mouscron et laisse la lanterne rouge à l’Excel

Eupen a décroché la première victoire de sa saison ce samedi soir sur le terrain de Mouscron lors de la 5e journée de Jupiler Pro League. Grâce à leur succès 0-1, les Pandas laissent la lanterne rouge aux Hurlus qui n’ont toujours pas pris le moindre point. Les premières minutes de la partie étaient à l’avantage des Mouscronnois qui pensaient avoir ouvert le score via Galitsios. Seulement, après avoir consulté l’assistance vidéo, l’arbitre Sébastien Delférière signalait une position de hors-jeu du défenseur de l’Excel. Une situation qui avait le don de réveiller les Eupenois qui se montraient les plus dangereux et qui prenaient l’avance grâce à un but de Keita (29e).

Après la pause, Mouscron partait à l’assaut du but eupenois mais ni Amallah, ni Pierrot ne parvenaient à tromper Van Crombrugge. Eupen faisait le gros dos et, sur un contre, Essende manquait une belle opportunité de doubler la mise. Mouscron tentait le tout pour le tout mais Eupen résistait pour décrocher une victoire qui pourrait s’avérer importante en vue de la lutte pour le maintien. Eupen empoche son premier succès de la saison et laisse la lanterne rouge à Mouscron qui affiche un bilan de 0 sur 15.

Dans le même temps, l’Antwerp s’est imposé 1-0 face au Cercle de Bruges. La rencontre avait pourtant mal démarré pour les Anversois, réduits à dix après la carte rouge de Govea et un penalty manqué par Hairemans. C’est William Owusu qui inscrivait le but de la victoire en début de deuxième période (48e). L’Antwerp, 11 points, s’invite sur le podium, à égalité de points avec le Standard qui a battu Saint-Trond 3-2 plus tôt dans la journée.

Source: Belga