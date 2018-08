Jupiler Pro League – Dieumerci Mbokani signe à l’Antwerp

Dieumerci Mbokani revient en Belgique. L’ancien attaquant congolais du Standard et d’Anderlecht, qui était sans club, s’est engagé pour une saison à l’Antwerp, a annoncé le club anversois samedi. Dieumerci Mbokani avait commencé sa carrière européenne en 2006 à Anderlecht, qu’il quittait l’année suivante pour le Standard. Le Congolais quittait Liège en 2010 après 120 matches, 50 buts et deux titres de champion de Belgique. Passé par Monaco et Wolfsburg, Mbokani revenait à Anderlecht en 2011.

Lors de son second passage au Parc Astrid, « Dieu » a marqué 43 buts en 69 matches, décrochant deux nouveaux titres et remportant le Soulier d’Or 2012. Mbokani a quitté Anderlecht pour le Dynamo Kiev en 2013. Le club ukrainien l’a ensuite prêté en Angleterre, à Norwich City (2015-2016) et Hull City (2016-2017).

L’attaquant congolais était sans club depuis la fin de son contrat à Kiev en juin dernier. A l’Antwerp, il va retrouver le directeur sportif Lucien D’Onofrio et l’entraîneur Laszlo Bölöni, qu’il avait cotoyés au Standard.

