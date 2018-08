Jupiler Pro League – Battu par Courtrai, Charleroi s’enfonce un peu plus dans la crise

Charleroi a subi une quatrième défaite en cinq matches cette saison après son revers 0-2 face à Courtrai samedi soir lors de la 5e journée de Jupiler Pro League. Les Carolos affichent un triste bilan de 3 points sur 15. Pour pallier au départ de Rezaei vers Bruges, Felice Mazzu, l’entraîneur carolo alignait un autre Iranien en pointe de l’attaque aux côtés de Jérémy Perbet: Ali Gholizadeh. Le début de match était compliqué pour les Carolos qui se retrouvaient rapidement menés au score suite à un but d’Avenatti (9e). En manque d’inspiration en attaque, les Zèbres ne parvenaient pas à revenir au score avant le repos.

Après la pause, Charleroi ne parvenait pas à se montrer plus dangereux malgré une plus grosse pression mise sur la défense courtraisienne. Le dernier geste faisait défaut pour les Carolos qui ne parvenaient pas à trouver la faille face à une équipe de Courtrai qui contrôlait les débats. Les Flandriens tuaient d’ailleurs tout suspense dans les arrêts de jeu via Pelé Mboyo (90e).

Avec 3 points sur 15, les Carolos occupent virtuellement la douzième place et s’enfoncent un peu plus dans la crise.

Source: Belga