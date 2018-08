F1 – GP de Belgique – Stoffel Vandoorne: « Dommage de ne pas avoir un meilleur bolide »

Stoffel Vandoorne a déçu lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, la treizième manche du championnat du Monde de Formule 1. Il a terminé à la vingtième et dernière place, la même qu’il avait lors des trois séances d’essais libres avec McLaren. Son coéquipier Fernando Alonso a également échoué en Q1 avec une 17e place. « Notre prestation d’ensemble cet après-midi explique à peu près tout », a déclaré le Flandrien samedi.

« Nous avons terminé derniers lors de chaque séance d’essais libres. Nous avons connu beaucoup de problèmes ce week-end et je ne pense qu’il y ait eu des surprises lors de ces qualifications », a raconté Vandoorne. « Ce Grand Prix est chez moi et c’est dommage que nous n’ayons pas de meilleurs bolides pour faire quelque chose de bien et offrir une belle performance aux supporters. »

À la fin de la troisième séance d’essais libres, Vandoorne est sorti de la piste après une manoeuvre de Valtteri Bottas. « Je ne pense pas qu’un miracle aurait pu se produire sans cet incident. Aujourd’hui, nous avons essayé de jouer chaque carte dont conduire dans le sillage des autres. Mais nous n’avons fait aucun progrès. J’espère pouvoir faire mieux demain. C’est un week-end difficile et nous n’avons pas fait une grande prestation », a conclu Vandoorne.

Grâce aux sanctions de Valtteri Bottas et Nico Hülkenberg, Vandoorne pourra partir de la neuvième ligne

Source: Belga