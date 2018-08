Euro de para-athlétisme: Joyce Lefevere s’empare du bronze sur 800 mètres

L’athlète en chaise roulante Joyce Lefevere a terminé à la troisième place de la finale du 800 mètres (classe T34) lors de l’Euro de para-athlétisme à Berlin en Allemagne. Il s’agit de sa deuxième médaille de bronze après sa troisième place sur 100 mètres.

Lefevere a terminé la course en 2:45.18 alors que son record personnel se situe à 2:26.68. La Britannique Hannah Cockroft a remporté la médaille d’or en 2:14.21 et l’argent est revenu à sa compatriote Kare Adenegan en 2:14.38. Il n’y avait que trois athlètes au départ de la course.

Il s’agit de la sixième médaille belge à l’Euro après les deux médailles d’or de Peter Genyn sur 100 et 200 mètres (classe T51) et les médailles d’argent de Gitte Haenen au saut en longueur et de Quentin Desclefs au lancer du poids.

Source: Belga