Kyle Pavone, chanteur du groupe américain de metalcore « We Came as Romans » (WCAR), est décédé à l’âge de 28 ans, annonce CNN samedi sur base du compte Twitter du groupe. La cause de la mort n’est pas encore connue. Kyle Pavone avait rejoint le groupe originaire du Michigan en 2008, avant leur premier album intitulé « To Plan A Seed » (2009).

« We Came as Romans » devait partir en tournée le mois prochain avec le groupe de heavy metal « Bullet for My Valentine ».

Source: Belga