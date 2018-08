Coupe du monde de mountainbike – Martin Maes s’impose à La Bresse

Le mountainbiker Martin Maes a remporté la manche de la Coupe du monde de downhill à La Bresse en France.

Le Belge de 21 ans, qui participe généralement à des épreuves d’endurance, est descendu dans des conditions très humides et s’est imposé en 2:26.841. Il a été 1.391 plus rapide que le Britannique Gee Atherton. Le podium est complété par le Néo-Zélandais Brook MacDonald, à 3.125.

« Je ne pensais pas que c’était possible », a déclaré Maes après la course. « J’ai fait une bonne course que j’ai abordé comme une épreuve d’endurance. Cela fait plaisir de battre des downhillers sur leur propre terrain. J’étais très nerveux au départ. »

Source: Belga