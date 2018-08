Coupe du monde (dames) – La Belgique impose ses vues à la Grèce (68-63) pour son premier match de préparation

Les Belgian Cats se sont imposées 68-63 (mi-temps: 40-27) face à la Grèce pour leur première rencontre de préparation en vue de la Coupe du monde de basket féminin (du 22 au 30 septembre à Tenerife), samedi à Wevelgem. Contre une formation que la Belgique avait battue dans le match pour la médaille de bronze à l’Euro l’an dernier, Emma Meesseman (15pts, 12 rebonds), Julie Allemand (11 pts) et Kim Mestdagh (14 pts) ont permis aux Belges de mener durant l’entièreté de la partie durant laquelle le sélectionneur national aura fait tourner ses 12 joueuses désignées pour la rencontre. Ann Wauters (genou) et Julie Vanloo (pied) étaient en civil sur le banc.

Les filles de Philip Mestdagh retrouveront la Grèce dimanche (18h30) à la Garenne de Charleroi. La suite de la campagne de préparation verra la sélection belge se rendre à Valence (les 31 août et 1er septembre) pour un tournoi avec l’Espagne, la France et la Lettonie.

Des rencontres face à la Turquie (le 7 septembre à Liège et le 8 septembre à Vilvorde – au lieu d’Anvers comme initialement prévu) puis contre l’Argentine (le 14 septembre à Natoye et le 16 septembre à Courtrai) sont ensuite au programme. Toutes ces équipes disputent aussi la Coupe du monde.

. Samedi:

Belgique – Grèce 68-63

21-12/19-15/12-18/16-18

Belgique: 16/30 à 2pts, 4/22 à 2pts, 24/28 LF, 38 rbds, 9 assists, 16 pertes de balle, 21 fautes. K. Mestdagh 14 (1×3), Delaere 6, Nawezhi 2, Carpréaux 7, Resimont, Meesseman 15 (12 rebonds), Linskens 2, H. Mestdagh 7 (2×3), Maes, Nauwelaers, Raman 4, Allemand 11 (1×3)

Source: Belga