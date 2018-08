Circuit Mandel-Lys-Escaut – Victoire du Néerlandais Wouter Wippert

Le Néerlandais Wouter Wippert (Roompot-Nederlandse Loterij) a enlevé la 73e édition du Circuit Mandel-Lys-Escaut (1.1) samedi à Meulebeke, en Flandre occidentale. Il s’est imposé au sprint après 187,4 km de course devant le Norvégien Herman Dahl (Team Joker Icopal) et le Français Justin Jules (WB Aqua Protect Veranclassic).

Alexander Geuens (Sovac – Natura4Ever) se classe 6e et premier Belge.

Zico Waeytens, Gianni Marchand et les Néerlandais Nahom Desale en Jan-Willem sont sortis du peloton à 78 km de l’arrivée. Après avoir vu leur avance tourner autour de la minute, ils ont été repris juste avant la finale, le peloton se présentant groupé à l’arrivée.

Wippert s’est montré le plus rapide, et décroche à 28 ans la 12e victoire de sa carrière, mais seulement la 1e sur le sol européen. Il s’était en effet auparavant imposé dans des courses en Asie, en Australie et au Canada.

Wouter Wippert succède à Iljo Keisse au palmarès du Circuit Mandel-Lys-Escaut.

