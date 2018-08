Test : Go Vacation – Vive les vacances sur Switch ?

Alors que les sorties ont été rares sur PS4 et Xbox One, la Switch a animé notre été. Au programme : des belles surprises, à commencer par Mario Tennis Aces et Octopath Traveler, mais aussi une déception avec Go Vacation.

Square Enix a cru bon de ressuscité ce party-game sorti sur Wii en 2011. Sur papier, l’idée de parcourir une grande île divisée en quatre régions bien distinctes (la plage, la ville, la montagne et la neige) pour pratiquer 50 activités très variées pouvait paraître alléchante. Mais dans la pratique, on a très vite déchanté.

Graphiquement, Go Vacation n’est pas très joli et est bien loin d’exploiter ce que la Switch a dans le ventre. Cela n’aura pu être qu’un détail si le jeu se rattrapait avec son gameplay, mais il n’en est rien. La grande majorité des épreuves, qui se jouent avec seulement une ou deux touches, ne procurent aucun amusement. Même lorsqu’on détache les Joy-Con pour y jouer à plusieurs. Sur un skate, un surf, un quad ou dans l’eau, la jouabilité est toujours très approximative.

Go Vacation a le mérite d’être accessible aux plus jeunes et de proposer un contenu conséquent. Mais si vous avez plus de 10 ans et que vous êtes à la recherche d’un bon party-game sur la Switch, on vous conseille vivement de plutôt attendre la sortie de Super Mario Party prévue pour le mois d’octobre !

Découvrez la bande-annonce de lancement :