Bon nombre d’Américains sentent des odeurs « fantômes »

De nouvelles recherches montrent qu’un Américain sur quinze sent des odeurs désagréables alors qu’elles ne sont pas présentes.

Des chercheurs du National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) américain ont analysé des données concernant 7.417 participants âgés de plus de 40 ans qui avaient pris part à l’étude National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) de 2011 à 2014.

L’équipe a trouvé que 6,5% des participants sentaient des odeurs fantômes, et que deux fois plus de femmes que d’hommes souffraient de ce trouble.

Malgré ces chiffres, seulement 11% des personnes souffrant de ces troubles de la perception avaient évoqué ce problème avec leur médecin.

« Les problèmes liés à l’odorat sont souvent négligés, malgré leur importance. Ils peuvent avoir un gros impact sur l’appétit, les préférences culinaires et la capacité à détecter une odeur dangereuse comme une fuite de gaz, un incendie ou un aliment avarié », a commenté le professeur Judith A. Cooper, PhD, directrice du NIDCD.

L’auteur de l’étude, le docteur Donald Leopold, a ajouté que les patients qui perçoivent de fortes odeurs fantômes ont une très mauvaise qualité de vie et luttent souvent pour garder un poids équilibré.

Des causes inconnues

Bien que les causes de ces hallucinations olfactives soient encore inconnues, les facteurs de risques identifiés lors de la survenue de tels troubles comprennent les blessures à la tête, une mauvaise santé générale et un statut socio-économique défavorisé.

« Les causes de la perception des odeurs fantômes ne sont pas comprises. Ce trouble pourrait être lié à des cellules de l’odorat hyper-réactives dans la cavité nasale ou peut-être à une défaillance de la zone du cerveau qui comprend les signaux olfactifs. La première étape de compréhension de n’importe quel trouble médical est de disposer d’une description claire du phénomène. A partir de là, d’autres chercheurs peuvent évoquer des idées de recherches supplémentaires de causes possibles et de trouver à terme des manières de prévenir et de traiter cette maladie », a expliqué l’auteur de l’étude Kathleen Bainbridge.