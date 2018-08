WTA New Haven – Sabalenka dispose de Goerges et va en finale

Aryna Sabalenka (WTA 25) s’est hissée en finale du tournoi de tennis WTA de New Haven, joué sur surface dure et doté de 799.000 dollars, vendredi dans le Connecticut. La Biélorusse de 20 ans a pris la mesure de l’Allemande Julia Goerges (WTA 9), 5e tête de série du tournoi, s’imposant en deux sets, 6-4, 7-6 (3). Sabalenka, demi-finaliste à Cincinnati la semaine dernière, disputera la 3e finale de sa saison après des défaites à Lugano contre Elise Mertens et à Eastbourne contre la Danoise Caroline Wozniacki.

Elle aura l’occasion de décrocher un deuxième titre après celui à Bombay (WTA 125) en novembre 2017.

L’autre demi-finale opposera l’Espagnole Carla Suarez Navarro (WTA 30) à la Portoricaine Monica Puig, 72e mondiale et championne olympique. L’Espagnole, 30 ans, mène 4-1 aux confrontations directes.

Source: Belga