US Open – Ruben Bemelmans battu aux portes du tableau final

Ruben Bemelmans (ATP 129) a été battu par l’Argentin Facundo Bagnis (ATP 150) au troisième et dernier tour des qualifications de l’US Open de tennis, quatrième tournoi du Grand Chelem, vendredi à Flushing Meadows. Le N.2 belge, 17e tête de série des qualifications, s’est incliné en trois manches, 6-3, 6-7 (2) et 6-2 au bout de 2h22 de jeu dans un duel de gauchers. Breaké à deux reprises dans le premier set, Bemelmans a vu son opposant prendre les commandes de la partie (6-3). Dans le deuxième set, le Belge de 30 ans a perdu son service à 5-5 mais a su réagir dans la foulée, forçant l’Argentin de 28 ans à disputer le tie-break. Le Limbourgeois s’est ensuite montré le plus appliqué (7-2).

Dans l’ultime manche, Bagnis a converti ses deux seules balles de break du set pour s’adjuger la victoire. C’est la première fois depuis Wimbledon 2017 que Bagnis, ancien 55e mondial, dispute le tableau final d’un tournoi du Grand Chelem.

Bemelmans avait atteint le 3e tour de l’US Open en 2015, éliminé par le Suisse Stan Wawrinka. Il avait été sorti par le Français Lucas Pouille au 1er tour l’année passée. Le grand gaucher belge restait sur six participations de rang en Grand Chelem.

L’US Open aura lieu du 27 août au 9 septembre. Bemelmans ne sera donc pas parvenu à rejoindre David Goffin dans le tableau final. Le Liégeois, 10e mondial, sera opposé à un joueur issu des qualifications au premier tour.

Source: Belga