Stoffel Vandoorne 20e et dernier de la 2e séance d’essais libres du GP de Belgique

Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a signé le 20e et dernier chrono de la 2e séance d’essais libre du Grand Prix de Belgique de Formule 1, vendredi après-midi sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le pilote belge a effectué 25 tours de piste, et a signé son meilleur tour en 1:46.496. Le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) a été le plus rapide de cette 2e séance en 1:43.355, devant les deux Mercedes du Britannique Lewis Hamilton (1:43.523) et du Finlandais Valteri Bottas (1:43.803). L’autre pilote McLaren, l’Espagnol Fernando Alonso, a signé le 16e temps en 1:46.153.

Vandoorne avait déjà signé le 20e temps de la 1e séance d’essais libres vendredi matin, tournant en 1:47.452. Une 3e séance d’essais libres aura lieu samedi matin, avant les qualifications l’après-midi.

Le GP de Belgique, 13e manche du championnat du monde de F1, se déroulera dimanche.

Source: Belga