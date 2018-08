Les Belges à l’étranger – Première défaite pour Sels et Strasbourg à Lyon

L’Olympique Lyonnais s’est imposé vendredi face à Strasbourg vendredi dans un match comptant pour la troisième journée du championnat de France de football (2-0). Arrivé cette semaine, Jason Denayer est resté sur le banc avec les Gones tandis que Matz Sels était bien dans le but de Strasbourg. A la mi-temps, Lyon menait grâce à un but de Martin Terrier, titulaire pour la première fois (42e). Jusque-là, Strasbourg, bien en place, s’était montré plus dangereux. A la reprise, l’OL a effectué un gros pressing et sur une contre-attaque amorcée par Terrier, Memphis Depay a servi Bertrand Traoré, qui a conclut du pied gauche (64e). Nabil Fekir, laissé au repos après le Mondial 2018, a effectué sa rentrée en remplaçant Diop à la 79e minute.

Au classement, Lyon (4e) compte six points tout comme le PSG (1er), Nîmes (2e), Dijon (3e) et Reins (5e). Strasbourg (4 points) est 9e.

Le PSG de Thomas Meunier, tenant du titre, accueillera Angers au Parc des Princes samedi.

Aux Pays-Bas, Alessandro Ciranni, l’ex-défenseur de Genk, et Marco Ospitalieri ont assisté du banc à la défaite de Sittard à ADO La Haye (3-1). Après trois journées, La Haye (3 points) est 10e et Sittard (1) 15e.

En Espagne, Adnan Januzaj n’était pas sur la feuille du match opposant la Real Sociedad à Leganes. Le Diable rouge est blessé au genou.

Source: Belga