Le secteur des ambulances satisfait de la hausse des subsides pour ses services

Le secteur des ambulances se montre satisfait vendredi matin de l’annonce de la hausse de 35 millions des subsides alloués aux services ambulanciers. « Une étape dans la bonne direction », commente ainsi Willem De Ceulaer, directeur de Belgambu, l’association professionnelle belge des services d’ambulance, qui représente 50% des entreprises de transport de malades. La ministre fédérale de la Santé Maggie De Block a décidé d’appliquer, dès le 1er janvier 2019, un forfait unique de 60 euros pour appeler une ambulance, quelle que soit la distance que doit parcourir le véhicule d’urgence.

En outre, le gouvernement libère 35 millions d’euros pour apporter un soutien supplémentaire au secteur de l’aide médicale urgente (AMU) et augmenter les subsides pour les services d’ambulances. L’objectif de cette réforme est d’améliorer le transport urgent des patients à la suite d’un appel au numéro 112.

« La hausse des subsides apporte certainement un soulagement à tous les services d’ambulances qui ont de l’eau jusqu’au cou », admet Willem De Ceulaer. « Nous avions demandé 140 millions d’euros pour pouvoir couvrir trois quarts de nos coûts en personnel. Nous n’y sommes pas encore, même si nous avons déjà reçu 12 millions supplémentaires en 2016 et donc 35 millions cette année. Mais cela va dans la bonne direction. »

A partir de l’an prochain, un nouveau modèle de financement pour les services d’ambulance sera mis en place. Grâce à celui-ci, les subsides pourront être calculés d’une manière adéquate. Ce nouveau système tiendra en effet compte de l’organisation et de la disponibilité du personnel et de la durée et de la distance des déplacements.

Source: Belga