Le bilan des tremblements de terre en Indonésie relevé à 555 morts

Le bilan d’une série de puissants tremblements de terre sur l’île indonésienne de Lombok a été relevé à 555 morts, a indiqué vendredi l’agence nationale de gestion des catastrophes. Près de 400.000 personnes sont toujours établies dans des abris temporaires, 77.000 habitations ayant été détruites par les différents séismes, a précisé le porte-parole de l’agence, Sutopo Nugroho.

Le gouvernement a estimé plus tôt les pertes économiques liées aux événements à quelque 501 millions de dollars, mais ce montant devrait encore augmenter.

Un tremblement de terre de magnitude 6,9 a touché le pays le 5 août, une semaine après qu’un séisme moins important avait causé la mort de 20 personnes à Lombok. Deux fortes secousses ont suivi deux semaines plus tard, tuant encore davantage d’habitants et engendrant d’importants dommages matériels.

L’Indonésie se trouve sur la « Ceinture de feu du Pacifique », une région caractérisée par de fréquentes éruptions volcaniques et tremblements de terre.

Source: Belga