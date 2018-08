Ivan Leko: « Un ‘topper’ sans intensité, ce n’est pas un ‘topper' »

C’est en dauphin que le FC Bruges recevra Anderlecht dimanche dans le premier ‘topper’ de la saison. Après quatre journée de championnat, les Gazelles comptent 10 points, deux de moins que le leader anderlechtois, auteur d’un 12 sur 12. « Ce sera un match au sommet et nous voulons les 3 points », a déclaré l’entraîneur brugeois Ivan Leko vendredi en conférence de presse.

Le Club s’est encore renforcé cette semaine, avec les arrivées de Kaveh Rezaei et Sofyan Amrabat. « Je suis très heureux de ces deux transferts », di le coach croate. « Tous deux cadrent parfaitement avec notre vision. Nous devons mettre sur pied un collectif performant le plus vite possible. Quant à savoir si Rezaei et Amrabat vont jouer dimanche, je dois tenir compte de l’équilibre de l’équipe. Kaveh connaît le football belge, mais ce n’est pas évident de déjà s’adapter après trois jours ».

L’écart entre le RSCA et les champions en titre n’est pas catastrophique, mais Leko ne veut pas le voir s’agrandir. « Nous avons aussi des grandes ambitions cette année, nous voulons faire mieux que la saison dernière. Nous voulons gagner tous les matches, donc aussi le prochain contre Anderlecht. Trois points, c’est trois points, mais ce match est quand même différent. C’est un ‘topper’. Il y a du stress et de la pression, c’est qui rend beau le football. Un ‘topper’ sans intensité, ce n’est pas un ‘topper’. Anderlecht est dans une bonne période, mais je pense que nous avons une meilleure équipe et que nous allons gagner », conclut Ivan Leko.

