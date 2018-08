Euro de cyclisme sur piste juniors et espoirs – Van den Bossche, Degrendele et Bossuyt apportent trois nouvelles médailles à la Belgique

Fabio Van den Bossche a décroché le titre de champion d’Europe omnium juniors lors de la quatrième journée des championnats d’Europe de cyclisme sur piste pour juniors (U19) et espoirs (U23), vendredi à Aigle, en Suisse. Son homologue féminine Shari Bossuyt a décroché la médaille d’argent de l’omnium juniores. Quelques minutes auparavant, Nicky Degrendele a terminé sur la troisième marche du podium du sprint U23. Fabio Van den Bossche, 17 ans, a décroché l’or dans l’omnium juniors. Vainqueur du scratch, il a ensuite fini 4e du tempo, remporté la course par élimination avant de résister dans la course aux points. Van den Bossche, avec 132 unités, devance l’Allemand Calvin Dik (129) et l’Italien Tommaso Nencini (125).

Dans l’omnium juniores, Shari Bossuyt a pris la 2e place finale. La Belge de 17 ans a successivement pris la 4e place du scratch, la 5e du tempo, la 1e de l’élimination et la 2e de la course aux points. Avec 127 points, elle n’est devancée que par l’Italienne Vittoria Guazzini (138 pts).

Nicky Degrendele, championne du monde et vice-championne d’Europe de keirin chez les seniores, a décroché le bronze en sprint U23. Dans la course pour la 3e place, elle a pris la mesure de la Britannique Millicent Tanner.

Médaillé de bronze jeudi dans le kilomètre contre-la-montre espoirs, Ayrton De Pauw a été éliminé en 1/8e de finale du sprint par l’Allemand Nik Schroter après avoir signé le 10e chrono des qualifications.

Le bilan belge est après quatre jours de 9 médailles (quatre en or, trois en argent et deux en bronze). Arthur Senrame a gagné le titre juniors en scratch, Milan Fretin le titre juniors de la course par élimination. Dans cette même épreuve pour espoirs, Jules Hesters a aussi endossé le maillot blanc et bleu étoilé. Shari Bossuyt a décroché l’argent chez les juniors dames tant dans le scratch que dans la course par éliminations. Enfin, Ayrton De Pauw a gagné le bronze dans le kilomètre.

La Belgique occupe la 3e place au tableau des médailles derrière l’Italie et la Russie.

