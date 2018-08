EPGA – Pieters abandonne sa première place au Masters de Tchéquie

Après un deuxième tour en 70 coups, Thomas Pieters est passé de la première à la troisième place au Masters de Tchéquie de golf, comptant pour l’European Tour et doté d’1 million d’euros, vendredi sur le parcours de l’Albatross golfclub de Vysoký Újezd. Après un premier tour sans faute en 64 coups, Pieters a dû quitter le parcours – débuté par la seconde moitié – après deux trous à cause d’une pluie battante et d’un vent soutenu. Cela lui a coûté un boguey au quatorzième trou. La partie a été arrêtée pendant une heure. À la reprise, l’Anversois a réussi des birdies sur les quinzième et seizième trous. Après de nouveaux birdies sur les trous deux et cinq, il en était à onze sous le par. Au huitième trou, cependant, il a encaissé un boguey et a terminé à 2 sous le par.

« La journée a été difficile et fatigante », a expliqué Pieters. « Les conditions météorologiques étaient mauvaises ce matin: tous ceux qui devaient quitter la piste avant neuf heures ont éprouvé des problèmes. Jeudi, presque tout a fonctionné. Vendredi, les départs ainsi que les putts étaient moins bons. J’ai raté deux fois le fairway et je me suis retrouvé dans une mauvaise position. La concentration à la fin du tour a également manqué. Mais si je peux commencer la finale dimanche avec moins de deux coups de retard, tout est encore possible. »

La Malaisien Gavin Green, auteur d’un parcours en 68 coups, est seul en tête avec une longueur d’avance sur le Danois Jeff Winther. Pieters partage la troisième place avec l’Irlandais Padraig Harrington, le Finlandais Tapio Pulkkanen et l’Italien Andrea Pavan.

Pour Nicolas Colsaerts, le tournoi est fini: après un deuxième tour en 76 coups, il occupe une décevante 141e position et ne passe donc pas le cut.

