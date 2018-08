Deux premières rencontres de préparation en vue de la Coupe du Monde pour les Belgian Cats, sans Ann Wauters

La Belgique affronte la Grèce à deux reprises ce week-end, samedi à Wevelgem (19h00) et dimanche à La Garenne de Charleroi (18h30). Ce sont les deux premières rencontres de préparation des Belgian Cats en vue de la Coupe du monde de basket féminin du 22 au 30 septembre à Tenerife, Espagne. Deux joutes que Philip Mestdagh, le sélectionneur national, devra aborder sans Ann Wauters, en revalidation, ni Julie Vanloo, blessée au pied. Les Belges ont entamé leur préparation depuis la mi-août. Du noyau de 20 présélectionnées, les jeunes Billie et Becky Massey, Marie Vervaet et Lore Devos ont quitté le groupe. En délicatesse depuis décembre avec son genou, Ann Wauters n’a seulement repris l’entraînement que jeudi (sans contact).

« Elle ne jouera pas ce week-end », a confié Philip Mestdagh à l’Agence BELGA vendredi. « Julie Vanloo est également blessée au pied. Nous sommes impatients de commencer les matches. S’entraîner, c’est une chose, mais rien de tel que la compétition. »

Emmenée par Emma Meesseman, la Belgique a conservé presque le même noyau qu’à l’Euro 2017 à Prague. Sofie Hendrickx, la capitaine, a pris sa retraite internationale alors que Julie Allemand, la jeune meneuse de Lyon, a intégré le groupe. « Avec un noyau pour ainsi dire similaire, on gagne beaucoup de temps. On ne doit plus repartir de zéro, c’est très important pour progresser. Et l’on mise sur la continuité et la stabilité ». Un groupe jeune qui a conquis la 3e place au championnat d’Europe, en battant le Grèce dans le match pour le bronze. « Oui, la Grèce, c’est un bon souvenir », reprend le sélectionneur national. « J’en ai toujours la chair de poule en repensant à cet Euro qui nous permet aussi d’être à la Coupe du monde. »

La Grèce présente également le même noyau qu’il y a un an. Seule Stella Kaltsidou (tendon d’Achille) se soigne alors que l’Américaine naturalisée Jacki Gemelos (qui avait intégré l’équipe grecque en février) a renoncé « pour raisons personnelles ».

La suite de la campagne de préparation verra la sélection belge se rendre à Valence (les 31 août et 1er septembre) pour un tournoi avec l’Espagne, la France et la Lettonie. Des rencontres face à la Turquie (le 7 septembre à Liège et le 8 septembre à Vilvorde – au lieu d’Anvers comme initialement prévu) puis contre l’Argentine (le 14 septembre à Natoye et le 16 septembre à Courtrai) sont au programme. Toutes ces équipes disputent aussi la Coupe du monde.

