«The Innocents», le nouveau teen drama fantastique de Netflix

Netflix dévoile aujourd’hui une nouvelle série originale anglaise mêlant drame, histoire d’amour et surnaturel. Principalement destinée aux ados, «The Innocents» se déroule entre l’Angleterre et la Norvège.

Après le succès de la série danoise «The Rain», Netflix dévoile un nouveau teen drama fantastique. L’intrigue prend place dans une Angleterre rurale. June (Sorcha Groundsell) et Harry (Percelle Ascott), tous deux âgés de 16 ans, décident de fuir pour vivre leur amour. Mais lors de leur fugue, un phénomène très étrange se produit. June se retrouve malgré elle dans la peau d’un homme croisé en chemin. Ce dernier avait prétendu connaître la mère de June, disparue sans laisser de traces depuis 3 ans.

Après la découverte de cette capacité (ou cette malédiction?) à prendre la place d’autres personnes, la relation entre les deux adolescents va être mise à rude épreuve. Ensemble, ils vont tenter de découvrir ce qui arrive à June. La réponse se trouve peut-être sur une île norvégienne où un mystérieux professeur (interprété par Guy Pearce) soigne d’autres métamorphes.

Ambiance réaliste

«The Innocents» est avant tout une histoire d’amour. Qu’est-on capable de supporter pour l’être aimé? C’est une des questions posées par la série. Mais elle ne s’arrête pas à une romance entre adolescents. L’atmosphère créée par Hania Elkington et Simon Duric, les auteurs du drama, est différente des séries pour jeunes adultes traditionnelles. Les décors naturels anglais et norvégiens apportent une ambiance spéciale et très réaliste à cette série fantastique. Ce qui la rend plus crédible.

Les jeunes acteurs, encore inconnus dans nos contrées, sont aussi très convaincants et entourés par un Guy Pearce («Memento») très à l’aise dans son rôle d’obscur mentor. Les adultes pourraient également se laisser séduire par la série car son scénario tient la route, ne manque pas de suspense et est doté d’un point de vue psychologique assez intéressant.

Avec «The Innocents», Netflix continue à mettre en évidence des productions étrangères et parvient de nouveau à apporter un vent de fraîcheur dans le monde des séries.

