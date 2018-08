Pendant un mois, Elizabeth L. J. a affamé son chien et l’a attaché à l’extérieur de son domicile pour « se venger son ex-petit ami ».

Quand des services de secours ont découvert « Champ » à Laurens County, en Caroline du Sud, il était squelettique et pouvait à peine marcher et se déplacer. Laissé pour mort dehors pendant un mois par sa maîtresse, le mastiff croisé âgé de 16 mois avait les muscles atrophiés et des vers se baladaient sur son corps.

Depuis, le chien a été pris en charge par une équipe de vétérinaires de la « Rescue Dogs Rock NYC » qui a levé des fonds via une page Facebook (« Justice for Champ« ) qui renseigne également l’évolution de son état.

Progrès significatifs

A son arrivée, il a reçu deux transfusions sanguines pour régénérer ses globules rouges et ses soins quotidiens comprennent désormais des promenades assistées et un régime alimentaire composé d’aliments riches en protéines. Et le traitement semble porter ses fruits.

Encore faible, Champ se rétablit doucement du supplice qu’il a subi. « Il ne peut rester que quelques secondes sur ses pattes mais il se tient debout et bénéficie d’excellents soins médicaux, de la bonne nourriture et de la liberté. Il ne sera plus jamais affamé ou forcé de vivre seul, dehors. Il ne souffrira plus jamais. C’est un nouveau départ pour Champ.», a indiqué un porte-parole du centre.

Sa maîtresse a, elle, été arrêtée pour maltraitance animale.