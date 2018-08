Après l’Australie, PETA a enquêté sur l’industrie lainière au Royaume-Uni. Les images diffusées par l’association sont difficiles à regarder.

L’association de défense des animaux a réussi à pénétrer dans 25 hangars britanniques où les moutons sont rasés pour récolter leur laine. PETA est parvenue à filmer en caméra cachée l’horrible traitement infligé aux animaux.

Une violence inouïe

Sur ces images très choquantes, on peut voir des employés traîner les moutons, les piétiner, les frapper et les mutiler. Une violence inouïe pour un travail qui, normalement, ne doit pas du tout faire souffrir l’animal.

« Lorsque les moutons paniquaient, ils étaient plaqués au sol et les tondeurs les piétinaient et se tenaient debout sur leur tête et leur cou, leur comprimaient la gorge, et leur donnaient des coups de pieds au ventre. Ils jetaient et malmenaient violemment les animaux apeurés et sans défense, leur tordaient le cou et les membres et frappaient leur tête et leur corps sur le sol en parquet dur », écrit PETA sur son site internet.

Attention, ces images peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes

(voir la vidéo sur mobile)

Recousus sans anesthésie

Les plaies béantes provoquées par une tonte violente et hâtive (les employés sont payés au volume et non à l’heure) sont en outre recousues sans aucun anti-douleur, explique l’association. D’affreuses pratiques bien évidemment illégales et constatées dans tous les hangars visités par l’association. Plusieurs moutons sont morts après ces mauvais traitements.

Ce n’est pas la première fois que PETA dénonce ces pratiques scandaleuses. L’association avait déjà diffusé des vidéos concernant des faits semblables se déroulant en Australie. Les images dévoilées ce jeudi sont sans doute les plus révoltantes que l’association ait tourné jusqu’à présent.