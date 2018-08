Une indienne de 8 ans sacrifie ses économies pour aider les victimes du Kerala

Une petite Indienne de 8 ans a décidé de faire don de ses économies pour venir en aide aux victimes des inondations du Kerala. Son geste émeut le pays.

Depuis quatre ans, la jeune Anupriya économisait chaque jour 5 roupies (6 centimes d’euro) pour s’acheter un vélo. Touchée par le drame rencontré par les sinistrés du Kerala, où des inondations ont fait plus de 400 morts et laissé des milliers de sans logements, elle a décidé de donner ses modestes économies.

«Je voulais acheter un vélo pour mon anniversaire en octobre. J’avais économisé de l’argent depuis quatre ans. Mais j’ai décidé de donner mes économies aux habitants du Kerala. Je suis heureuse d’aider les gens. J’achèterai un vélo plus tard», explique l’enfant dans un journal local.

Une constructeur de vélos local l’a félicité pour son geste. Il a également décidé de la récompenser. Le directeur de la société lui a annoncé qu’il sera heureux de lui offrir un vélo pour chacun de ses anniversaires.

Anupriya, parnam to you. You are a noble soul and wish you spread the good around. Hero is too pleased to give you one bike every year of your life. Pl share your contact on my account. Love you and best wishes. Prayers for Kerala https://t.co/vTUlxlTnQR

— Pankaj M Munjal (@PankajMMunjal) August 19, 2018