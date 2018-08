Ravalement de façade pour Mel B

A 43 ans, l’ex-Spice Girl Mel B s’est offert un «petit» lifting qui a suscité des réactions contrastées.

Mel B a traversé l’Atlantique pour s’offrir une opération du visage le 18 août dernier. Sa dermatologue Nyla Raja a vendu la mèche en publiant un cliché sur son compte Instagram, agrémenté d’un message : «la seule en qui Mel B a confiance pour son visage et son corps».

Ses fans ont pu découvrir le résultat à Hollywood quatre jours plus tard. La chanteuse de 43 ans participait à l’inauguration de l’étoile de Simon Cowell sur le Hollywood Walk of Fame. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son lifting n’est pas passé inaperçu. Les yeux tirés, les sourcils remontés, les pommettes gonflées, la peau lisse,… Si Mel B semblait fière du résultat, de nombreux fans ont témoigné leur désapprobation sur les réseaux sociaux, regrettant «son ancien visage». On vous laissera juger.