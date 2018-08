US Open – David Goffin débute contre un qualifié, Elise Mertens face à la Japonaise Nara

David Goffin (ATP 10/N.10) sera opposé à un joueur issu des qualifications au premier tour de l’US Open de tennis qui débute lundi. Le tirage au sort des tableaux finaux a été effectué jeudi après-midi à New York. Chez les dames, Elise Mertens (WTA 15/N.15) a hérité de la Japonaise Kurumi Nara (WTA 98). La Limbourgeoise a gagné leur seule rencontre en seizième de finale à Hobart en début d’année. En cas de succès, Goffin jouera au 2e tour contre le vainqueur du match entre l’Américain Mackenzie McDonald (ATP 79) et le Néerlandais Robin Haase (ATP 48). Le Liégeois de 27 ans a été placé dans le 3e tiers du tableau avec Marin Cilic (ATP 7) et Alexander Zverev (ATP 4).

Si Mertens élimine Nara, la Bélarusse Vera Lepko (WTA 70) ou l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko (WTA 86) sera son adversaire au 2e tour.

Alison Van Uytvanck (WTA 38), en bas de tableau, devra se mesurer à Lesia Tsurenko (WTA 35). L’Ukrainienne a gagné leur seule précédente confrontation sur l’herbe de Rosmalen en qualification en 2013. La N.2 belge pourrait ensuite jouer contre la N.2 mondiale la Danoise Caroline Wozniacki qui débutera son tournoi face à l’Australienne Samantha Stosur (WTA 64).

Kirsten Flipkens (WTA 48) abordera l’US Open contre Coco Vandeweghe (WTA 23/N.24). L’Américaine mène 2-0 après ses victoires sur la Campinoise à Auckland en 2015 et à Doha en 2016. Une victoire offrirait à « Flipper » un 2e tour contre la Suissesse Timea Bacsinszky (WTA 751) ou la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 50).

La tâche la plus difficile incombe à Yanina Wickmayer (WTA 95) qui défiera la 5e tête de série la Tchèque Petra Kvitova (WTA 5). Il s’agira du 9e duel entre les deux joueuses qui en ont gagnés quatre chacune. Le dernier remonte déjà à 2013 sur le gazon de Eastbourne. Les deux joueuses se sont déjà rencontrées à l’US Open en 2009. « Wicky » avait gagné 4-6, 6-4 et 7-5 pour avoir le droit de rejoindre les quarts de finale. Cette année-là, Wickmayer avait rejoint le dernier carré à Flushing son meilleur résultat à ce jour en Grand Chelem. Si elle élimine Kvitova, la Limbourgeoise rencontrera la Chinoise Yafan Wang (WTA 90) ou la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 87) pour une place en seizièmes de finale.

Un autre Belge peut encore espérer rejoindre le tableau final. Ruben Bemelmans a atteint le 3e et dernier tour des qualifications.

L’US Open, 4e épreuve du Grand Chelem, se jouera du 27 août au 9 septembre.

