Quatre équipes du WorldTour au départ de la première édition de la Great War Rembrance Race

Quick-Step Floors, Lotto Soudal, BMC et Sunweb participeront vendredi à la première édition de la Great War Remembrance Race (Course du Souvenir de la Grande Guerre). Le départ de cette épreuve (1.1) sera donné au pied du monument du Roi Albert I à Nieuport et l’arrivée sera jugée sur la Grand-Place d’Ypres après une boucle de 192,7 km. Le peloton quittera Nieuport en direction du Heuvelland où il affrontera la première difficulté, le Vidaigneberg (km 66). Via Palingbeek et les trois Plugstreets, des routes non goudronnées dans les environs de Warneton, il se rendra au Vidaigneberg et au Rodeberg, puis au Monteberg et au Mont Kemmel. Cette dernière difficulté se trouve à 27 kilomètres de l’arrivée. Un deuxième passage dans la zone pavée du Palingbeek est également prévu dans le final.

BMC ne viendra pas avec Greg Van Avermaet, qui observe une période de repos. Jean-Pierre Drucker et Simon Gerrans seront les leaders de l’équipe américaine. Quick-Step Floors compte entre autres sur Yves Lampaert et Niki Terpstra et les sprinteurs Fabio Jakobsen et Fernando Gaviria. L’autre formation belge, Lotto Soudal, se présentera avec Jasper De Buyst, Jens Debusschere et Moreno Hofland. Le Team Sunweb alignera un quintette avec les Belges Edward Theuns et Louis Vervaeke.

« Je ne m’attends pas à un sprint massif à Ypres », a déclaré Hans De Clercq, l’organisateur. « Le final commence à 75 kilomètres de l’arrivée. Une première sélection aura lieu au Palingbeek, une zone pavée délicate de 1,3 kilomètre. Un nouveau passage sera effectué quand il restera encore 13 bornes à couvrir. Il y a également deux boucles dans le Heuvelland pour assurer la sélection dans le peloton. »

Source: Belga