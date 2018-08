L’Union européenne adopte des premières mesures de soutien à l’économie iranienne

La Commission européenne a adopté une première série de projets pour un montant de 18 millions d’euros « afin de soutenir le développement économique et social durable » en Iran, alors que le pays est frappé de plein fouet par la reprise des sanctions américaines. Après son retrait unilatéral de l’accord nucléaire conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances, Washington a rétabli le 6 août dernier une première série de sanctions contre Téhéran et lancé un avertissement aux pays qui persisteraient à commercer avec la République islamique. Les Américains ont par ailleurs donné aux entreprises une période de 90 à 180 jours pour se retirer d’Iran.

Alors que ces sanctions ont un impact majeur sur l’économie de la République d’Asie de l’Ouest, la Commission, qui était opposée à la réimposition de sanctions par les Etats-Unis, a validé jeudi une aide de 18 millions d’euros pour soutenir son développement économique et social.

« La coopération s’est développée dans de nombreux secteurs depuis que les relations entre l’UE et l’Iran ont été relancées à la suite de l’accord sur le nucléaire iranien. Nous sommes déterminés à la poursuivre et ce nouvel ensemble de mesures approfondira les relations économiques et sectorielles dans des domaines qui profitent directement à nos citoyens », a commenté la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.

Cette aide de 18 millions d’euros octroyée par la Commission comprendra également une assistance technique pour relever les défis liés à l’environnement – 8 millions d’euros – et une aide pour prévenir et réduire les problèmes engendrés par l’usage des drogues – 2 millions d’euros -.

