Les bagages à main de 10 kg bientôt payants chez Ryanair

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair n’autorisera bientôt plus les bagages à main de 10 kg en cabine. À partir du 1er novembre, les passagers devront payer pour enregistrer ce type de bagage, désormais destiné à voyager en soute. Jusqu’à présent, les passagers des vols Ryanair peuvent encore emporter gratuitement des sacs et bagages dont le poids n’excède pas 10 kg. Bientôt, seuls les sacs à dos, les sacs à main et les sacoches d’ordinateurs de format standard pourront accompagner les voyageurs en cabine.

Les passagers en possession d’un billet d’embarquement prioritaire pourront, eux, emmener leur bagage à main à bord.

La compagnie irlandaise imposera un tarif de six à 10 euros pour l’enregistrement des valises et sacs à dos.

Ryanair avait déjà adapté en janvier sa politique de bagages mais indique que les règles actuelles, qui permettent aux voyageurs de remettre leur valise gratuitement à la porte d’embarquement pour qu’elle soit déposée en soute, continuent de causer des retards.

source: Belga