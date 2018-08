Le premier ‘Topper’ de l’année à l’affiche de la 5e journée

La cinquième journée de la Jupiler Pro League propose déjà le premier ‘Topper’ de la saison, dimanche (14h30), au stade Jan Breydel de Bruges, entre le Club, champion de Belgique en titre, et Anderlecht, leader du championnat grâce à un parcours sans-faute. Anderlecht a parfaitement négocié son début de saison: quatre victoires en quatre rencontres, 13 buts marqués, 4 encaissés. Bruges a perdu ses premiers points dimanche dernier à l’Antwerp (1-1) suite à une erreur du gardien Karlo Letica en fin de rencontre. Porté par son duo Ivan Santini-Nany Dimata, respectivement auteurs de 7 et 4 buts, Anderlecht se déplace chez son rival avec 2 unités de plus et un moral gonflé à bloc. L’entraîneur brugeois Ivan Leko devra composer avec les blessures de plusieurs joueurs (Jelle Vossen, Clinton Mata, Marvelous Nakamba et Krépin Diatta) alors que Wesley est suspendu. Le Croate se retrouve avec très peu de solutions offensives et pourrait devoir lancer d’emblée sa dernière recrue, l’Iranien Kaveh Rezaei, tout juste transféré de Charleroi. En face, Hein Vanhaezebrouck devra sans doute se passer du défenseur Ognjen Vranjes, dont l’appel de la suspension de trois journées sera traité vendredi.

Les deux équipes belges impliquées jeudi dans les barrages de l’Europa League joueront également dimanche, La Gantoise contre Lokeren à 18h00, et Genk contre Waasland-Beveren à 20h00. Genk est l’autre équipe en forme de ce début de saison. Les troupes de Philippe Clement totalisent 10 unités et partagent la deuxième place avec Bruges. La Gantoise en compte trois de moins à cause de la défaite au Standard en ouverture du championnat (3-2). Les Buffalos sont invaincus depuis lors. Waasland-Beveren (3 points) et Lokeren (1 point) sont en quête d’un premier succès.

La journée débutera vendredi par Ostende/Zulte Waregem. Les deux équipes se suivent au classement: Ostende est 8e avec 6 points, Zulte Waregem en compte un de moins.

Samedi, à 18h00, le Standard de Michel Preud’homme, opposé à Saint-Trond (4 points), tentera d’aligner un deuxième succès de rang. Les Liégeois ont pris 8 points depuis le début du championnat (2 victoires et 2 partages).

A 20h00, le match entre Mouscron et Eupen mettra aux prises les deux seules équipes dont le compteur est toujours bloqué à 0. Le perdant s’enfoncera dans la crise. Dans le même temps, le promu, le Cercle Bruges, rencontrera l’Antwerp. Les deux équipes totalisent 8 unités (2 victoires et 2 partages) et veulent confirmer leur bon début de saison.

A 20h30, Charleroi a l’occasion d’améliorer son classement contre Courtrai (1 point). Les Zèbres sont pour l’instant 11e avec seulement 3 points.

Source: Belga